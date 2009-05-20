Almazmusic

Дмитрий Almazmusic

 
39 летУкраина/Запорожье
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Верстка и поддержка сложных веб-интерфейсов на HTML5 / CSS3

Интересуют большие, сложные (корпоративные) и долгие проекты. Стоимость проекта – от 300$. 

Верстка и поддержка сложных веб-интерфейсов 

HTML / CSS / JS (React, Redux), Scrum, Agile, Git/Svn/TFS, Redmine/JIRA/TFS 

Email-рассылка по всей строгости (gmail, outlook, yandex) 

Опытный командный игрок

Портфолио и отзывы: http://www.fl.ru/users/almazmusic

Skype: almaz_music

E-mail: [email protected]

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