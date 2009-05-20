На постоянную поддержку и развитие крупного интернет-магазина (и его подпроектов) требуется разработчик интерфейсов (специалист по разметке). Требования: - Знание HTML и CSS, (по большей части это HTML5 + CSS3) - Знания о селекторах, каскаде, специфичности и подобных базисах ...
Интересуют большие, сложные (корпоративные) и долгие проекты. Стоимость проекта – от 300$.
Верстка и поддержка сложных веб-интерфейсов
HTML / CSS / JS (React, Redux), Scrum, Agile, Git/Svn/TFS, Redmine/JIRA/TFS
Email-рассылка по всей строгости (gmail, outlook, yandex)
Опытный командный игрок
Портфолио и отзывы: http://www.fl.ru/users/almazmusic
Skype: almaz_music
E-mail: [email protected]
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