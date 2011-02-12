Создание игрового автоматы для автосерфинга

Приветствуем! Требуются опытные php программисты для работы над крупным интернет-проектом. #################################################### #### РАБОТА ПО ДОГОВОРУ, ТОЛЬКО МОСКВА И СОСЕДНИЕ ГОРОДА ###### #################################################### Работа удалённая, ваша задача, реализовать модули для сайта различной сложности. Оплата почасовая. Прилагайте резюме, стоимость часа, пример кода, ...
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