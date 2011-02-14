Мастер PHP на удаленную работу

Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
== Коротко о вакансии ==
Ищу программиста на важный внутренний проект.
Нужен человек с горящими глазами, любящий интересные и сложные задачи. Среди первоочередных — декомпозиция большой системы на ряд подпроектов, разработка архитектуры, рефакторинг существующей. Желательно знание на практике аббревиатур и терминов: MVC, SPOT (DRY), Dependency Injection, SRP (Single Responsibily Principle), и так далее.
Если Вы хорошо знаете PHP и ООП — напишите, все письма будут рассмотрены.
Есть перспективы роста в обоих направлениях — как стать архитектором, так и развиться в административную сторону, стать ведущим программистом.
Пожалуйста, укажите в письме, что Вы хотите в отдел автоматизации.
Отбор кандидатов будет включать: выполнение теста на знания, решение двух тестовых задач и личное собеседование. Очень сильно поднимаются Ваши шансы, если пришлете алгоритм словами и php-код решения (или нескольких решений) следующей задачи:
Сделать, чтобы для строки
"{Пожалуйста|Просто} сделайте так, чтобы это {удивительное|крутое|простое} тестовое предложение {изменялось {быстро|мгновенно} случайным образом|менялось каждый раз}."
выдавались все возможные варианты (вложенность не ограничена).
Например, строка "{a|b|c}" порождает три варианта: «a», «b» или «c».
А "{a | b {c|d}}" дает: «a», «b c» и «b d».
== Обязанности ==
— Участие в автоматизации внутренних процессов компании;
— Работа над важным для компании проектом (декомпозиция на подпроекты, проработка архитектуры, кодирование, поддержка);
— Документирование.
== Требования ==
– Опыт работы PHP-программистом от двух лет;
– Опыт работы с базами данных;
– Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;
– Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры; Возможность свободно общаться;
– Готовность выполнить тест.
Знания и умения:
– умение работать;
– PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript – хорошее знание;
– приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL
– приветствуется опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby;
– навыки использования XML;
– умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);
– терпеливое отношение к чужому коду;
– умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;
– умение перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;
– желание учиться.
== О компании ==
Мы — компания «Lightsoft»
На рынке 9 лет.
Компания большая (~200 человек, офисы в Москве, Киеве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также представительства в Эстонии, Турции).
Занимаемся проектами в области IT в туризме. Нашими клиентами является большая часть рынка турагентств (по разным оценкам, до 80%), множество туроператоров, отелей. Создано более 100 проектов, в том числе highload. Среди наших проектов: http://tophotels.ru, http://turpoisk.ru, http://tourindex.ru, http://travelpassport.ru, http://allspo.ru, http://netlog.ru, http://topturizm.ru, http://tourmanager.ru, http://mediatravel.ru, http://hotelbook.ru, http://touradmin.ru.
Постоянно растем (за время кризиса мы открыли два новых офиса и увеличили штат со ста человек в 2008 году, до более чем 200 в 2010).
Почти половина команды — технический департамент, молодые ребята и девушки со многих городов России, Украины, Белорусии, Казахстана, ряда других стран. Внутри постоянно общаемся — рассылки, конференции, созвоны. Постоянно проводим обучение сотрудников. Следим за последними новостями в нашей отрасли. Периодически съезжаемся в Москву на корпоративы. Коллектив дружный, молодой, всегда рад и дружелюбен к новым людям.
По железу — свой дата-центр и несколько стоек у ведущих провайдеров, множество серверов web, БД, балансирующие и т.д.
По разработке: цепочка локаль — тестовый сервер — предпродакшен — продакшен (релиз), в качестве системы версий используем SVN. Живем на БД PostgreSQL, но часть проектов на MySQL и Oracle. Работаем проектными группами, стараемся применять гибкие методологии разработки. Кроме программистов, в штате есть верстальщики, дизайнеры, юзабилисты, и координаторы с project manager'ами.
Используем внутри ряд собственных разработок для автоматизации рабочего процесса, есть база знаний, поиск по внутренним ресурсам, корпоративная мини-соцсеть, софт-ресурс, и т.д.
20% рабочего времени можно уделять на так называемые Inspiration проекты — среди множества задач и идей в компании, которые кто-то предложил, можно выбрать по душе и развивать (какой-нибудь новый сервис внутренний на Скале или Питоне, например). Или же предложить самому, и довести до реализации.
== Условия ==
Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.
График работы — 11:00 — 20:00 по Москве, полная занятость
Возможно смещение на +-1 час, обсуждаемо (я отношусь к данному вопросу лояльно, главное — результативность).
Режим работы: удаленно
Контактное лицо:
Ершов Александр
Телефон: +7 (495) 7887417 доб.316
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2000
Приветствуем! Требуются опытные php программисты для работы над крупным интернет-проектом. #################################################### #### РАБОТА ПО ДОГОВОРУ, ТОЛЬКО МОСКВА И СОСЕДНИЕ ГОРОДА ###### #################################################### Работа удалённая, ваша задача, реализовать модули для сайта различной сложности. Оплата почасовая. Прилагайте резюме, стоимость часа, пример кода, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Компания Future Today приглашает на работу ведущего web-разработчика (удаленно) Требования к кандидату: • Высшее техническое образование. • Опыт разработки веб-приложений от 3 лет. • Хороший уровень знания PHP5, MySQL, CSS, JS, jQuery. • Опыт работы с Symfony Framework или Zend Framework. • Опыт оптимизации веб-приложений. • Знание ОС ...Закрыт13 лет назад
Для работы над проектом m-guide.ru требуется грамотный программист. Обязательно знание на хорошем уровне: PHP, Javascript, MySQL. Очень желательно знание Flash и Google Map API 3. Так же желателен опыт в разработке CMS. Работа удаленно или в офисе (график ...Закрыт13 лет назад
Требуется толковый веб программист работающий по демократичным ценам. Цель, создание онлайн сервиса интегрирующегося с различными движками. Знание PHP, MySQL, JavaScript, различные популярные движки сайтов в частности DLE.Закрыт13 лет назад
Создание игрового автоматы для автосерфинга на скрипте http://www.yourownsurf.com нужно чтобы игровой автомат работал на кредиты системы, такая задумка, кто сможет воплотить пишитеЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный js-кодер для мелких регулярных доработок динамики. Новичков просьба не беспокоить. Суть задач в 100% - динамика (галереи, слайдшоу(не только картинок, но целых кусков сайта), связка всей динамики воедино). Кандидат обязан отвечать на технические вопросы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для проекта по созданию приложения Adobe AIR ищется дополнительный программист. Ключевые знания: Flash, AS3, Flex, Adobe Air, Native API, C++, XMLSocket. После завершения рассматривается постоянное сотрудничество.Закрыт13 лет назад
- $500
Для разработки и доработки сайта php-программист. Требования: - опыт программирования от 2х лет; - законченные работы; - свободное владение php 5 (объектная модель); - свободное владение jQuery-фреймворком; - опыт создания сайтов на 1С-Битрикс; - знание Yii-фреймворка. Основные задачи: создание сайтов на 1С-Битрикс (в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Умением работать быстро и качественно. Уверенные знания php, mysql, html, css, js. Знания ajax приветствуются. Интересуют программисты только из города Донецк.Закрыт13 лет назад