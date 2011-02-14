Мастер PHP на удаленную работу

== Коротко о вакансии ==

Ищу программиста на важный внутренний проект.

Нужен человек с горящими глазами, любящий интересные и сложные задачи. Среди первоочередных — декомпозиция большой системы на ряд подпроектов, разработка архитектуры, рефакторинг существующей. Желательно знание на практике аббревиатур и терминов: MVC, SPOT (DRY), Dependency Injection, SRP (Single Responsibily Principle), и так далее.

Если Вы хорошо знаете PHP и ООП — напишите, все письма будут рассмотрены.

Есть перспективы роста в обоих направлениях — как стать архитектором, так и развиться в административную сторону, стать ведущим программистом.

Пожалуйста, укажите в письме, что Вы хотите в отдел автоматизации.

Отбор кандидатов будет включать: выполнение теста на знания, решение двух тестовых задач и личное собеседование. Очень сильно поднимаются Ваши шансы, если пришлете алгоритм словами и php-код решения (или нескольких решений) следующей задачи:

Сделать, чтобы для строки

"{Пожалуйста|Просто} сделайте так, чтобы это {удивительное|крутое|простое} тестовое предложение {изменялось {быстро|мгновенно} случайным образом|менялось каждый раз}."

выдавались все возможные варианты (вложенность не ограничена).

Например, строка "{a|b|c}" порождает три варианта: «a», «b» или «c».

А "{a | b {c|d}}" дает: «a», «b c» и «b d».

== Обязанности ==

— Участие в автоматизации внутренних процессов компании;

— Работа над важным для компании проектом (декомпозиция на подпроекты, проработка архитектуры, кодирование, поддержка);

— Документирование.

== Требования ==

– Опыт работы PHP-программистом от двух лет;

– Опыт работы с базами данных;

– Наличие выделенного Интернет-канала, возможность работы с трафиком от 1 Гб/мес;

– Наличие настроенной программы Skype и гарнитуры; Возможность свободно общаться;

– Готовность выполнить тест.

Знания и умения:

– умение работать;

– PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript – хорошее знание;

– приветствуется опыт работы с Oracle/MSSQL/PostgreSQL

– приветствуется опыт работы с другими языками: C++/Java/Python/Ruby;

– навыки использования XML;

– умение работать в команде (приветствуется опыт работы с CVS/SVN);

– терпеливое отношение к чужому коду;

– умение читать и понимать техническую литературу на английском языке;

– умение перенимать опыт коллег и делиться собственным опытом;

– желание учиться.

== О компании ==

Мы — компания «Lightsoft»

www.lightsoft.ru

На рынке 9 лет.

Компания большая (~200 человек, офисы в Москве, Киеве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также представительства в Эстонии, Турции).

Занимаемся проектами в области IT в туризме. Нашими клиентами является большая часть рынка турагентств (по разным оценкам, до 80%), множество туроператоров, отелей. Создано более 100 проектов, в том числе highload. Среди наших проектов: http://tophotels.ru, http://turpoisk.ru, http://tourindex.ru, http://travelpassport.ru, http://allspo.ru, http://netlog.ru, http://topturizm.ru, http://tourmanager.ru, http://mediatravel.ru, http://hotelbook.ru, http://touradmin.ru.

Постоянно растем (за время кризиса мы открыли два новых офиса и увеличили штат со ста человек в 2008 году, до более чем 200 в 2010).

Почти половина команды — технический департамент, молодые ребята и девушки со многих городов России, Украины, Белорусии, Казахстана, ряда других стран. Внутри постоянно общаемся — рассылки, конференции, созвоны. Постоянно проводим обучение сотрудников. Следим за последними новостями в нашей отрасли. Периодически съезжаемся в Москву на корпоративы. Коллектив дружный, молодой, всегда рад и дружелюбен к новым людям.

По железу — свой дата-центр и несколько стоек у ведущих провайдеров, множество серверов web, БД, балансирующие и т.д.

По разработке: цепочка локаль — тестовый сервер — предпродакшен — продакшен (релиз), в качестве системы версий используем SVN. Живем на БД PostgreSQL, но часть проектов на MySQL и Oracle. Работаем проектными группами, стараемся применять гибкие методологии разработки. Кроме программистов, в штате есть верстальщики, дизайнеры, юзабилисты, и координаторы с project manager'ами.

Используем внутри ряд собственных разработок для автоматизации рабочего процесса, есть база знаний, поиск по внутренним ресурсам, корпоративная мини-соцсеть, софт-ресурс, и т.д.

20% рабочего времени можно уделять на так называемые Inspiration проекты — среди множества задач и идей в компании, которые кто-то предложил, можно выбрать по душе и развивать (какой-нибудь новый сервис внутренний на Скале или Питоне, например). Или же предложить самому, и довести до реализации.

== Условия ==

Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования.

График работы — 11:00 — 20:00 по Москве, полная занятость

Возможно смещение на +-1 час, обсуждаемо (я отношусь к данному вопросу лояльно, главное — результативность).

Режим работы: удаленно

Контактное лицо:

Ершов Александр

[email protected]

Телефон: +7 (495) 7887417 доб.316