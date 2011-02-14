Ruby on Rails (Back End) программист (от 3-х лет)

Ищу надежного, молодого и конечно одаренного программиста из Украины со знанием: PHP, MySQL, AJAX, CSS+HTML, XML, Photoshop, шаблонизатор Smarty. Знание сторонних технологий приветствуется. Необходимо будет разрабатывать и развивать модули (веб-приложения) под CMS (интернет-магазинов). Важно быть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания Future Content ищет одного веб разработчика Ruby on Rails (Back End) для удаленной работы в креативной компании из Лондона (Англия) на условиях краткосрочного контракта (примерно 1-2 месяца).
Future Content - агентство цифровых коммуникаций, специализирующееся на образовании, языках, связях. Мы создаем много инновационных продуктов, начиная от повседневных игр до видео словаря Wordia.com
Мы ищем опытного (от 3х лет) разработчика (Back End) для работы в нашей команде. Вы будете разрабатывать новый функционал для нашего RESTful API (который в основном управляет игровым контентом), работать над существующей архитектурой Rails приложения и содействовать другим нашим разработчикам (игровым и веб) предоставляя последовательный интерфейс к хранилищам баз данных. В дополнение будет обслуживание и улучшение существующего функционала в Rails системе и его взаимодействие с внешними сайтами (например: encoding.com)
Эта позиция с частичной занятостью и подойдет для фрилансера, ищущего краткосрочный контракт. Есть потрясающие перспективы и возможности для подходящего человека. Вы должны обладать хорошим уровнем знания Английского языка - устно и письменно.
Мы веселая, посвященная команда, пытающаяся создать что-то абсолютно новое в социально-игровой индустрии. Так что, если вы хотите попробовать эту возможность с нами, и поговорить о потенциале, пожалуйста свяжитесь с нами. Мы бы хотели с вами поговорить .
Только специалисты! Агентствам просим не беспокоиться.
Требования к опыту:
- Ruby on Rails (v2/3)
- MySQL
- Git
- Знакомство со средой UNIX
- Работа с разработчиками на стороне клиента по утвержденной спецификации
- Способность к многозадачности и выполнению сроков
- Отличные визуальные и устные навыки общения
- Само-мотивация, энтузиазм и организованность
- Доступное он-лайн портфолио
Мы также использует следующие технологии, опыт которых будет нам полезен:
- Apache
- nginx
- Passenger
- Subversion
- Starling
- Workling
- Memcache
Свое резюме на английском языке и ссылку на портфолио присылайте на почту: [email protected]
- Похожие заказы
- $150Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
== Коротко о вакансии == Ищу программиста на важный внутренний проект. Нужен человек с горящими глазами, любящий интересные и сложные задачи. Среди первоочередных — декомпозиция большой системы на ряд подпроектов, разработка архитектуры, рефакторинг существующей. Желательно знание на ...Закрыт13 лет назад
Компания Future Today приглашает на работу ведущего web-разработчика (удаленно) Требования к кандидату: • Высшее техническое образование. • Опыт разработки веб-приложений от 3 лет. • Хороший уровень знания PHP5, MySQL, CSS, JS, jQuery. • Опыт работы с Symfony Framework или Zend Framework. • Опыт оптимизации веб-приложений. • Знание ОС ...Закрыт13 лет назад
Для работы над проектом m-guide.ru требуется грамотный программист. Обязательно знание на хорошем уровне: PHP, Javascript, MySQL. Очень желательно знание Flash и Google Map API 3. Так же желателен опыт в разработке CMS. Работа удаленно или в офисе (график ...Закрыт13 лет назад
Требуется толковый веб программист работающий по демократичным ценам. Цель, создание онлайн сервиса интегрирующегося с различными движками. Знание PHP, MySQL, JavaScript, различные популярные движки сайтов в частности DLE.Закрыт13 лет назад
Создание игрового автоматы для автосерфинга на скрипте http://www.yourownsurf.com нужно чтобы игровой автомат работал на кредиты системы, такая задумка, кто сможет воплотить пишитеЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный js-кодер для мелких регулярных доработок динамики. Новичков просьба не беспокоить. Суть задач в 100% - динамика (галереи, слайдшоу(не только картинок, но целых кусков сайта), связка всей динамики воедино). Кандидат обязан отвечать на технические вопросы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для проекта по созданию приложения Adobe AIR ищется дополнительный программист. Ключевые знания: Flash, AS3, Flex, Adobe Air, Native API, C++, XMLSocket. После завершения рассматривается постоянное сотрудничество.Закрыт13 лет назад
- $500
Для разработки и доработки сайта php-программист. Требования: - опыт программирования от 2х лет; - законченные работы; - свободное владение php 5 (объектная модель); - свободное владение jQuery-фреймворком; - опыт создания сайтов на 1С-Битрикс; - знание Yii-фреймворка. Основные задачи: создание сайтов на 1С-Битрикс (в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Умением работать быстро и качественно. Уверенные знания php, mysql, html, css, js. Знания ajax приветствуются. Интересуют программисты только из города Донецк.Закрыт13 лет назад