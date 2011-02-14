Ruby on Rails (Back End) программист (от 3-х лет)

Компания Future Content ищет одного веб разработчика Ruby on Rails (Back End) для удаленной работы в креативной компании из Лондона (Англия) на условиях краткосрочного контракта (примерно 1-2 месяца).

Future Content - агентство цифровых коммуникаций, специализирующееся на образовании, языках, связях. Мы создаем много инновационных продуктов, начиная от повседневных игр до видео словаря Wordia.com

Мы ищем опытного (от 3х лет) разработчика (Back End) для работы в нашей команде. Вы будете разрабатывать новый функционал для нашего RESTful API (который в основном управляет игровым контентом), работать над существующей архитектурой Rails приложения и содействовать другим нашим разработчикам (игровым и веб) предоставляя последовательный интерфейс к хранилищам баз данных. В дополнение будет обслуживание и улучшение существующего функционала в Rails системе и его взаимодействие с внешними сайтами (например: encoding.com)

Эта позиция с частичной занятостью и подойдет для фрилансера, ищущего краткосрочный контракт. Есть потрясающие перспективы и возможности для подходящего человека. Вы должны обладать хорошим уровнем знания Английского языка - устно и письменно.

Мы веселая, посвященная команда, пытающаяся создать что-то абсолютно новое в социально-игровой индустрии. Так что, если вы хотите попробовать эту возможность с нами, и поговорить о потенциале, пожалуйста свяжитесь с нами. Мы бы хотели с вами поговорить .

Только специалисты! Агентствам просим не беспокоиться.

Требования к опыту:

- Ruby on Rails (v2/3)

- MySQL

- Git

- Знакомство со средой UNIX

- Работа с разработчиками на стороне клиента по утвержденной спецификации

- Способность к многозадачности и выполнению сроков

- Отличные визуальные и устные навыки общения

- Само-мотивация, энтузиазм и организованность

- Доступное он-лайн портфолио

Мы также использует следующие технологии, опыт которых будет нам полезен:

- Apache

- nginx

- Passenger

- Subversion

- Starling

- Workling

- Memcache

Свое резюме на английском языке и ссылку на портфолио присылайте на почту: [email protected]