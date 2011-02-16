Ищем специалистов по веб-программированию

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки154 просмотра
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Здравствуйте!

Нужны специалисты по веб-программированию.

Удаленная работа, оплата/либо зарплата по результатам собеседования.

Основные навыки: HTML, XHTML CSS, PHP, CMC, JAVA, JAVASCRIPT, FLASH, JQWERY и пр.

Поскольку готовы принять нескольких специалистов, главное требование - опыт хотя бы в одном из перечисленных языков. :)

Возможно официальное трудоустройство.

резюме отправляйте на [email protected]

тел. в Иркутске

гор. 3952-57-55-25

фед. 8964-357-55-25

С уважением,

Владимир Ефремов

13 лет назад
efremoff
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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