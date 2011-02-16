Программист 1С (веб-сервисы)

- Поправить модуль Share Buttons чтобы отбражение кнопок соц. сетей было и на страницах Категорий новостей - Поправить форму комментариев (WordPress) - Корректное отбражение в IE и других браузерах - Сделать заметнее кликбаельность заголовков новостей, категорий и контента
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Компания “Трето” ведет постоянную работу по развитию систем автоматизации управленческого учета.
Мы предлагаем вам принять участие в развитии этого направления в должности Программиста 1С.
Мы ищем специалиста на дистанционную работу, имеющего опыт работы c web расширением в 1С8.2 для работы над CRM системой.
Основные задачи: разработка (написание) новых модулей на базе 1С с использованием web расширения.
Наличие сертификатов 1С профессионал и специалист приветствуется (или опыт работы с 1С8 от 2-х лет ).
Решение о сотрудничестве принимается на основании удачно выполненного тестового задания.
З/п 20000-30000 р
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