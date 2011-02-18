PHP разработчик

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
* Разработка, поддержка и администрирование скриптов на PHP и JS.
* Проектирование, нормализация бд и оптимизация SQL запросов на СУБД MySQL
Основные требования:
* опыт работы с MySQL, PHP, HTML
* знание js фреймворков
* знание основ администрирования FreeBSD
Желательные требования:
* навыки оптимизации запросов
* умение работать с ngnix/memcached
* опыт работы с шаблонизатором Quicky или Smarty
* опыт работы с SVN
* знание Apache, умение настройки на локальной машине
* знание регулярок в PHP
Плюсом будет:
* навыки работы в PHP с демонами или потоками
* опыт работы в команде web-разработок
* знание основ администрирования Windows
* опыт работы с COM в PHP (Microsoft Word COM/OLE из PHP)
* автоматизация OpenOffice (OpenOffice OLE Automation из PHP)
Условия работы:
* дружный молодой коллектив
* рабочий день с 10 до 19 часов
* корпоративный абонемент в спортзал
* оплачиваемый больничный
* офис в центре — 10 мин. пешком от м. Петроградская, в офисе есть настольный теннис, киккер, массажное кресло, кофемашина, печенюшки по утрам и др.
Зарплата определяется по результатам собеседования, в зависимости от стажа и квалификации.
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