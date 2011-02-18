PHP разработчик

Обязанности:

* Разработка, поддержка и администрирование скриптов на PHP и JS.

* Проектирование, нормализация бд и оптимизация SQL запросов на СУБД MySQL

Основные требования:

* опыт работы с MySQL, PHP, HTML

* знание js фреймворков

* знание основ администрирования FreeBSD

Желательные требования:

* навыки оптимизации запросов

* умение работать с ngnix/memcached

* опыт работы с шаблонизатором Quicky или Smarty

* опыт работы с SVN

* знание Apache, умение настройки на локальной машине

* знание регулярок в PHP

Плюсом будет:

* навыки работы в PHP с демонами или потоками

* опыт работы в команде web-разработок

* знание основ администрирования Windows

* опыт работы с COM в PHP (Microsoft Word COM/OLE из PHP)

* автоматизация OpenOffice (OpenOffice OLE Automation из PHP)

Условия работы:

* дружный молодой коллектив

* рабочий день с 10 до 19 часов

* корпоративный абонемент в спортзал

* оплачиваемый больничный

* офис в центре — 10 мин. пешком от м. Петроградская, в офисе есть настольный теннис, киккер, массажное кресло, кофемашина, печенюшки по утрам и др.

Зарплата определяется по результатам собеседования, в зависимости от стажа и квалификации.