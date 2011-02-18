PHP/MySQL программист

Нужен добросовестный и опытный программист! Будут постоянные задания и мелкие и нормальные на доработку рекламной сети. Код движка не сложный, разберетесь без проблем. Опыт разработки в данной сфере, а также опыт с GEO от maxmind.com обязателен! О цене ...