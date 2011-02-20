Нужен программист AS удаленно. Уверенные знания:AS3 + ООП. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
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Требуется программист в e-commerce компанию на постоянную работу, часов на 20 в неделю.
Необходимые знания:
1. Windows Server 2000, 2003, 2008
2. HTML, Javascript, classic ASP, ASP.NET, PHP
3. SQL Server 2000 и 2005
4. MySQL
5. MS Access, полная настройка Access, создание запросов, создание БД, ведение БД и т.д.
6. Разработка веб-сайта с нуля, корзина (самописные или программные), веб-сервисы.
7. Тестирование
8. Поддержка сервера
9. IP, WAN, LAN, Wifi, Firewall, Backups, Virus Software
Желательно:
1. Windows Server 2000, 2003, 2008 certification - большой плюс
2. Любые другие сертификации / сертификаты - тоюе большой плюс
2. Использование Citrix Fast Support или аналогичной программы для подключения к удаленным компьютерам по мере необходимости.
3. Минимум незаконченное высшее образование, плюс минимум два года соответствующего опыта
4. Отличные коммуникативные, организационные и навыки решения проблем
5. Знание английского языка.
Если вы чувствуете, что подходите на эту работу, пришлите, пожалуйста:
1. Резюме
2. Рекомендации, портфолио или контактную информацию ваших других работодателей.
3. Укажите вашу почасовую зарплату (обязательно)
4. Объясните, почему вы подходите для этой работы.
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