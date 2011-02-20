Требуется программист в e-commerce компанию на постоянную работу, часов на 20 в неделю.

Необходимые знания:

1. Windows Server 2000, 2003, 2008

2. HTML, Javascript, classic ASP, ASP.NET, PHP

3. SQL Server 2000 и 2005

4. MySQL

5. MS Access, полная настройка Access, создание запросов, создание БД, ведение БД и т.д.

6. Разработка веб-сайта с нуля, корзина (самописные или программные), веб-сервисы.

7. Тестирование

8. Поддержка сервера

9. IP, WAN, LAN, Wifi, Firewall, Backups, Virus Software

Желательно:

1. Windows Server 2000, 2003, 2008 certification - большой плюс

2. Любые другие сертификации / сертификаты - тоюе большой плюс

2. Использование Citrix Fast Support или аналогичной программы для подключения к удаленным компьютерам по мере необходимости.

3. Минимум незаконченное высшее образование, плюс минимум два года соответствующего опыта

4. Отличные коммуникативные, организационные и навыки решения проблем

5. Знание английского языка.

Если вы чувствуете, что подходите на эту работу, пришлите, пожалуйста:

1. Резюме

2. Рекомендации, портфолио или контактную информацию ваших других работодателей.

3. Укажите вашу почасовую зарплату (обязательно)

4. Объясните, почему вы подходите для этой работы.