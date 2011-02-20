Верстальщик под Битрикс

Золотому партнеру Битрикс требуется человек, хорошо верстающий и имеющий опыт интеграции верстки в Битрикс.

Мы предлагаем:

- стабильную оплату;

- постоянный объем работ;

- интересные задачи;

- гибкий график;

- наш опыт в разработке под Битрикс.

Основные задачи:

- создание шаблонов для Битрикса из уже готового HTML-кода;

- "сборка" сайтов;

- участие в разработке новых и доработке существующий сайтов;

- верстка из макетов в PSD (редко).

Требования:

- хорошие навыки верстки (это очевидно);

- базовые знания jQuery;

- навыки обработки изображений;

- готовность работать как минимум 4 часа в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Skype, GTalk/Jabber/XMPP или SIP;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу;

- исполнительность, аккуратность и добросовестность.

Плюсом будут:

- опыт разработки под Битрикс и знание API.

Зарплата 30000-45000 руб. в месяц по результатам тестового задания.

Ваши резюме Вы также можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.