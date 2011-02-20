Верстальщик под Битрикс

Нужен программист AS удаленно. Уверенные знания:AS3 + ООП. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Золотому партнеру Битрикс требуется человек, хорошо верстающий и имеющий опыт интеграции верстки в Битрикс.
Мы предлагаем:
- стабильную оплату;
- постоянный объем работ;
- интересные задачи;
- гибкий график;
- наш опыт в разработке под Битрикс.
Основные задачи:
- создание шаблонов для Битрикса из уже готового HTML-кода;
- "сборка" сайтов;
- участие в разработке новых и доработке существующий сайтов;
- верстка из макетов в PSD (редко).
Требования:
- хорошие навыки верстки (это очевидно);
- базовые знания jQuery;
- навыки обработки изображений;
- готовность работать как минимум 4 часа в день;
- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Skype, GTalk/Jabber/XMPP или SIP;
- хороший русский язык;
- умение отчитываться за свою работу;
- исполнительность, аккуратность и добросовестность.
Плюсом будут:
- опыт разработки под Битрикс и знание API.
Зарплата 30000-45000 руб. в месяц по результатам тестового задания.
Ваши резюме Вы также можете присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.
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