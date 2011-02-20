Веб-разработчик (Битрикс)

$1600
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка107 просмотров
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Золотому партнеру Битрикса требуется удаленный разработчик на Битриксе.

Мы предлагаем:

- стабильную оплату;

- постоянный объем работ;

- интересные задачи;

- гибкий график;

- наш опыт в разработке под Битрикс.

Основные задачи:

- создание веб-сайтов с нуля;

- доработка и развитие существующих сайтов на Битриксе;

- исправление ошибок в работе сайтов;

- консультирование пользователей;

- импорт/экспорт данных;

- интеграция с 1С, платежными системами, торговыми площадками.

Требования:

- владение Битриксом не только в плане программирования, но и в качестве пользователя;

- хорошее знание Bitrix API;

- хорошие знания jQuery и AJAX;

- умение ориентироваться в чужом коде;

- готовность работать как минимум 4 часа в день;

- постоянный онлайн и возможность общаться голосом по Скайпу/GTalk;

- исполнительность;

- еще раз исполнительность;

- хороший русский язык;

- умение отчитываться за свою работу.

Плюсом будут:

- базовые знания MySQL;

- навыки верстки и интеграции дизайна;

- владение техническим английским;

- опыт администрирования Linux-серверов;

- опыт работы с 1С.

В первую очередь мы ищем опытного разработчика, но возможна и стажировка. Это не разовый проект, мы ориентированы на долгое ежедневное сотрудничество.

Зарплата от сдельная от 30000 до 50000 руб. в месяц по результатам тестового задания, исходя из 5-дневной рабочей недели и 8-часового рабочего дня.

Ваши резюме Вы можете также присылать на [email protected] с указанием вакансии в теме письма.

13 лет назад
sergeykovalev
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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