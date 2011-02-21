Программист

В веб-студию требуются программисты 1. рассматриваем все CMS (особым спросом у нас пользуется Drupal) 2. упор в CMS на готовые решения и опен сорс 3. готовность предоставить портфлолио и выложить его на сайте студии. (делаем наш супермаркет ...