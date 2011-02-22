Требуется php, mysql программист, для написания парсера требования:

1. на сайте - http://www.nettimokki.com/

есть кнопка Nayta Tulokset 1762 (в правой колонке)

- надо написать парсер, чтобы при запуске он собирал оттуда инфу.

домики, дачи.. там сейчас 58 страниц.

2.готовый вариант такой: запустил скрипт, и получил с сайта все что нужно для полноценного поиска и группировки. (важны такие данные как: календарь, гугл карта и все фотографии обязательны, описание объекта цена и т.п)

обращайтесь по icq 346371938