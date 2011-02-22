В веб-студию требуются программисты 1. рассматриваем все CMS (особым спросом у нас пользуется Drupal) 2. упор в CMS на готовые решения и опен сорс 3. готовность предоставить портфлолио и выложить его на сайте студии. (делаем наш супермаркет ...
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Требуется php, mysql программист, для написания парсера требования:
1. на сайте - http://www.nettimokki.com/
есть кнопка Nayta Tulokset 1762 (в правой колонке)
- надо написать парсер, чтобы при запуске он собирал оттуда инфу.
домики, дачи.. там сейчас 58 страниц.
2.готовый вариант такой: запустил скрипт, и получил с сайта все что нужно для полноценного поиска и группировки. (важны такие данные как: календарь, гугл карта и все фотографии обязательны, описание объекта цена и т.п)
обращайтесь по icq 346371938
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