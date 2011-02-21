Веб-разработчики для долгосрочного сотрудничества.

Ищем разработчиков со знанием PHP, MYSQL, CSS, XHTML, умением конвертировать эти шаблоны в html и затем приспосабливать для wordpress.

Оплата попроектно.

Рабочий язык английский (чтение и письменный).

Если Вы заинтересовались, вышлите на английском языке письмо о себе, добавьте Ваши интернет-контакты и СV на email: [email protected].

Наш менеджер свяжется с Вами для обсуждения деталей сотрудничества.

Спасибо.