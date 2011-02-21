Требуется программист PHP

На удаленную работу в команду разработчиков ищется программист на PHP.

- опыт программирования на PHP5 более 3 лет

- опыт в создании высоконагруженных сложных проектов

- хорошее знание MySQL (вложенные запросы, индексы)

- знание ООП, применение шаблонов, желателен опыт работы с распространенными фреймворками, понимание их работы и архитектуры

- знание HTML, CSS, jQuery

- желательно наличие выполненных проектов

- умение работать с системами контроля версий SVN, Mercurial

- наличие свободного времени для работы :)

Приветствуется знание и опыт работы с MongoDB

Для отбора кандидатов необходимо пообщаться с СТО

Пожалуйста, в заявке укажите 2-3 сложных проекта, желаемые условия работы, стоимость в час, а также желаемый способ оплаты (кандидаты, не указавшие информацию, будут сразу же отклонены).