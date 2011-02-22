Требуются специалисты

Требуются 2 человека.

1) На обслуживание сайта с DLE и IPB (настройка работы движков, установка скриптов, правка работы движков). Необходимы знания PHP, CSS. Работа не постоянная - по мере возникновения неисправностей, доработок, оплата сдельная.

2) Человек на крупный проект со знанием PHP, CSS, JS. Работа постоянная.

В заявке пожалуйста также укажите стоимость работ по установке нового IPB и по обновлению DLE с версии 8.5 до 9.2 при том, что IPB и DLE имеют смежную регистрацию.