Агентству (8 лет на рыке) для постоянного сотрудничества требуется вменяемый веб-мастер. Требования стандартные: знание PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, AJAX, пользователь Unix/Linux; CMS с которыми работать нужно - в основном MODx, иногда WordPress. Опыт работы с указанными CMS ...
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В отдел программирования на постоянную работу в офис требуется web-программист / web-мастер.
Требования:
1. Возраст 18 - 35 лет.
2. Знание языков программирования (как минимум PHP‚ приветствуется Perl).
3. Умение работать с MySQL‚ в том числе создание сложных запросов‚ индексов и т.п.
4. Знание JavaScript‚ AJAX‚ фреймворки.
5. Знание HTML‚ CSS. Табличная‚ блочная верстка.
6. Умение думать‚ внимательность‚ отвественность.
7. Умение и желание работать‚ учиться и развиваться.
8. Плюсом будет: опыт работы с различными CMS.
9. Опыт работы в области web-технологий от 2-х лет.
Задачи:
1. Выполнение любых поставленных задач в области разработки сайтов: быстро‚ качественно и без багов.
2. Разработка сайтов на основе имеющейся CMS.
3. Усовершенствование и развитие имеющейся CMS‚ в том числе написание новых модулей и доработка старых.
4. Написание различных скриптов‚ необходимых для функционирования сайтов или выполняющих различные задачи.
5. Верстка макетов дизайна сайтов.
6. Интеграция верстки в CMS.
Условия:
1. График работы: пн-пт‚ 10:00-19:00
2. Оформление по ТК РФ
3. З/п: Оклад + премия по результатам работы
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