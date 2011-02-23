В отдел программирования на постоянную работу в офис требуется web-программист / web-мастер.

Требования:

1. Возраст 18 - 35 лет.

2. Знание языков программирования (как минимум PHP‚ приветствуется Perl).

3. Умение работать с MySQL‚ в том числе создание сложных запросов‚ индексов и т.п.

4. Знание JavaScript‚ AJAX‚ фреймворки.

5. Знание HTML‚ CSS. Табличная‚ блочная верстка.

6. Умение думать‚ внимательность‚ отвественность.

7. Умение и желание работать‚ учиться и развиваться.

8. Плюсом будет: опыт работы с различными CMS.

9. Опыт работы в области web-технологий от 2-х лет.

Задачи:

1. Выполнение любых поставленных задач в области разработки сайтов: быстро‚ качественно и без багов.

2. Разработка сайтов на основе имеющейся CMS.

3. Усовершенствование и развитие имеющейся CMS‚ в том числе написание новых модулей и доработка старых.

4. Написание различных скриптов‚ необходимых для функционирования сайтов или выполняющих различные задачи.

5. Верстка макетов дизайна сайтов.

6. Интеграция верстки в CMS.

Условия:

1. График работы: пн-пт‚ 10:00-19:00

2. Оформление по ТК РФ

3. З/п: Оклад + премия по результатам работы