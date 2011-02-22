PHP / Symfony программист

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с увеличением обьема работы, компании-разработчику требуется квалифицированный PHP программист с опытом разработки в Symfony Framework 1.2+ .

Работа в офисе в Киеве или удаленно в Киеве или в Украине.

Полная занятость.

Требования:

Опыт работы с PHP-фреймворком Symfony Framework 1.2+

Отличное знание OOP

Сообразительность, коммуникабельность, желание работать в команде

Знание Английского

Описание вакансии:

Работа в дружной команде над увлекательными проектами, ориентированными на USA, UK и Украину.

Мы не набираем винтики в отлаженный механизм корпоративной структуры. Мы приглашаем Вас в гибкую команду. Даем вам возможность принимать участие в проектировании, влиять на окончательный результат, реализовывать свои идеи.

При работе в нашей команде у Вас есть реальные перспективы карьерного роста. Проработав какое-то время на проекте, разобравшись в его требованиях, функционировании, Вы сможете управлять другими членами команды, привлеченными на этот проект позже.

С удовольствием предлагаем Вам наши условия работы:

- Гибкий рабочий график

- Возможность работать в офисе в центре Киева (недалеко от метро Лукьяновка), удаленно в Киеве или удаленно любом уголке Украины.

- Достойная оплата труда.

PHP
13 лет назад
acobby
Андрей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется специалист по Джумла 1.5

    Требуется специалист по созданию компонентов для Джумла 1.5, а также адаптированию готовых. Работа постоянная. Оплата только после установки и настройки компонента на моём сайте. (если не устраивает пост-оплата, не пишите. Другие варианты не рассматриваются). Цена за каждый компонент ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется php, mysql программист

    Требуется php, mysql программист, для написания парсера требования: 1. на сайте - http://www.nettimokki.com/ есть кнопка Nayta Tulokset 1762 (в правой колонке) - надо написать парсер, чтобы при запуске он собирал оттуда инфу. домики, дачи.. там сейчас ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист/ы в новый офис в Киеве

    $10000

    Европейская компания ищет сотрудников на полный рабочий день в свой новый филиал в Киеве. Ищем: - Одного тим лидера, который будет непосредственно отвечать за работу всего филиала перед главным офисом в Праге. - Двух программистов (ASP/PHP, JS ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты PHP + Mysql + ExtJs/Sencha

    На новый проект биллинговой системы нужен дизайнер и программист. Интересуют хорошие специалисты которые могут реализовать серверную часть на PHP + Mysql, а клиентскую на ExtJs/Sencha. Так же нужен дизайнер у которого есть опыт построения удобных ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются специалисты

    Требуются 2 человека. 1) На обслуживание сайта с DLE и IPB (настройка работы движков, установка скриптов, правка работы движков). Необходимы знания PHP, CSS. Работа не постоянная - по мере возникновения неисправностей, доработок, оплата сдельная. 2) Человек на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-разработчики для долгосрочного сотрудничества.

    $1000

    Ищем разработчиков со знанием PHP, MYSQL, CSS, XHTML, умением конвертировать эти шаблоны в html и затем приспосабливать для wordpress. Оплата попроектно. Рабочий язык английский (чтение и письменный). Если Вы заинтересовались, вышлите на английском языке письмо о себе, добавьте ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется программист PHP

    На удаленную работу в команду разработчиков ищется программист на PHP. - опыт программирования на PHP5 более 3 лет - опыт в создании высоконагруженных сложных проектов - хорошее знание MySQL (вложенные запросы, индексы) - знание ООП, применение шаблонов, желателен ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1500

    В команде, работающей над новым тематическим порталом, открыта вакансия ведущего веб-программиста. Необходимые знания и навыки: — PHP5 (OOP, MVC), хорошее знание хотя бы одного из фреймворков — MySQL — (x)HTML, DHTML — CSS — Javascript (Plain Javascript, Ajax, jQuery, MooTools) — XML, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Bitrix + верстальщик

    Здравствуйте. Ищу специалиста на разработку и доработку сайтов на битриксе. Задачи в основном сводятся к доработке существующих модулей и написание новых. Умение копаться в чужом коде приветствуется. Умение верстать кроссбраузерно приветствуется вдвойне =) Прошу оставлять свои предложения с ценой ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программисты для разработки прилож. для соц. сетей

    Требуется команда програмистов для разработки и внедрения приложений в социальных сетях. работа на постоянной основе, не одноразовая. Требования: -опыт работы по разработке приложений для соц.сетей (желательно портфолио) -наличие возможности работы дистанционно (например из дома), на время испытательного -ответственность Оплата стабильная.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад