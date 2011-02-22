PHP / Symfony программист

В связи с увеличением обьема работы, компании-разработчику требуется квалифицированный PHP программист с опытом разработки в Symfony Framework 1.2+ .

Работа в офисе в Киеве или удаленно в Киеве или в Украине.

Полная занятость.

Требования:

Опыт работы с PHP-фреймворком Symfony Framework 1.2+

Отличное знание OOP

Сообразительность, коммуникабельность, желание работать в команде

Знание Английского

Описание вакансии:

Работа в дружной команде над увлекательными проектами, ориентированными на USA, UK и Украину.

Мы не набираем винтики в отлаженный механизм корпоративной структуры. Мы приглашаем Вас в гибкую команду. Даем вам возможность принимать участие в проектировании, влиять на окончательный результат, реализовывать свои идеи.

При работе в нашей команде у Вас есть реальные перспективы карьерного роста. Проработав какое-то время на проекте, разобравшись в его требованиях, функционировании, Вы сможете управлять другими членами команды, привлеченными на этот проект позже.

С удовольствием предлагаем Вам наши условия работы:

- Гибкий рабочий график

- Возможность работать в офисе в центре Киева (недалеко от метро Лукьяновка), удаленно в Киеве или удаленно любом уголке Украины.

- Достойная оплата труда.