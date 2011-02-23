Требуется внештатный программист в команду

Требования

- знание CI framework

- знание yii framework

Условия работы

Нужен ответственный сотрудник, на которого нужно положиться. Работа не постоянная, в среднем около 2 дней в неделю. Желательно чтобы Вы постоянно были в сети, для уточненией и обсуждения тз или мелких правок по существующим проектам. Если Вы пропадаете переодически - нужно меня об этом оповещать. Почти все проекты будут на CI. Оплата сдельная. Связаться со мной можно через icq: 8282971