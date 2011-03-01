PHP программист

Нужен программист для удаленной работы. Что нужно будет делать: * Разработка/доработка сайтов на HostCMS. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей для внутренней CMS. Требования: * ...
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Здравствуйте!
Веб студии в связи с расширением в команду на постоянное удаленное сотрудничество требуются опытные PHP программисты.
Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript
- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)
- возможность после обсуждения деталей приступить к работе
Оплата – 500 у.е испытательный срок (1 месяц).
По результатам испытательного срока будет определена ставка на дальнейшее сотрудничество.
Просьба высылать подробные резюме с :
- указанием опыта работы
- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио
- контактами (icq,skype)
сюда [email protected]
Спасибо!
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