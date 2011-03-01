PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Веб студии в связи с расширением в команду на постоянное удаленное сотрудничество требуются опытные PHP программисты.

Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript

- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Оплата – 500 у.е испытательный срок (1 месяц).

По результатам испытательного срока будет определена ставка на дальнейшее сотрудничество.

Просьба высылать подробные резюме с :

- указанием опыта работы

- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио

- контактами (icq,skype)

сюда [email protected]

Спасибо!

PHP
13 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Требуется опытный PHP программист

    В start-up проект требуется опытный PHP программист для доработки программной части и дальнейшего развития проекта. Требования: - хорошее знание Zend и Сodeinteger фреймворков, опыт разработки на них. - хорошее знание SQL - желательно ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист в команду

    На постоянную работу требуется РНР-разработчик с опытом работы. Требуемый опыт: - понимание концепции ООП - опыт коммерческой разработки - опыт разработки веб-приложений "с нуля" - опыт использования шаблонизаторов (к примеру, Smarty), SVN - ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP разработчики и спец по разработке интерфейсов

    $2500

    Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются PHP девелоперы для постоянной работы, а также нужен специалист по проэктированию ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP+PostgressSQL

    $1500

    На постоянную работу требуется программист с опытом разработки приложений в связке PHP+PostgresSQL (web-приложения). Работа в офисе, территориально м. Тимерязевская, 40часовая рабочая неделя. Оплата 25-40т.р. по результатам собеседования.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    $1000

    Ищу очень ответственного программиста для доработки и дальнейшей поддержки файлового хостинга. Движок самописный. Обязательно требование связь по аське 7 дней в неделю. Высочайшая оперативность.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист

    $1000

    — командная реализация крупных веб-проектов, — участие в совещаниях по разрабатываемым проектам, — участие в тестировании и публикации приложения. Обязательно: — php5, — свободное владение ООП, знакомство с шаблонами проектирование, понимание архитектуры MVC, — уверенное знание SQL (хорошее знание SELECT запросов), — ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист на удаленную работу

    На удаленною работу требуется ответственный сотрудник, работа два-три дня в неделю. требования - знание PHP, MySQl, HTML, CSS - знание javascript приветствуется - знание CMS joomla - возможность быть на связи - ответственность, умение оценить сроки и сложность ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад