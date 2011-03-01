PHP программист

Здравствуйте!

Веб студии в связи с расширением в команду на постоянное удаленное сотрудничество требуются опытные PHP программисты.

Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript

- быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с 10:00-19:00 МСК)

- возможность после обсуждения деталей приступить к работе

Оплата – 500 у.е испытательный срок (1 месяц).

По результатам испытательного срока будет определена ставка на дальнейшее сотрудничество.

Просьба высылать подробные резюме с :

- указанием опыта работы

- ссылками на Ваши работы или ссылкой на портфолио

- контактами (icq,skype)

сюда [email protected]

Спасибо!