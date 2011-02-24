Требуется программист PHP на удаленную работу. Уровень - средний и выше среднего. Знания - PHP, MySQL, Java Script, HTML, CSS. Желательно(но не обязательно) знание Linux и азы администрирования серверов. Умение разбираться в чужом коде, хорошая ...
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Ищу очень ответственного программиста для доработки и дальнейшей поддержки файлового хостинга.
Движок самописный.
Обязательно требование связь по аське 7 дней в неделю.
Высочайшая оперативность.
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