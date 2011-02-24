Программист

Требуется специалист по созданию компонентов для Джумла 1.5, а также адаптированию готовых. Работа постоянная. Оплата только после установки и настройки компонента на моём сайте. (если не устраивает пост-оплата, не пишите. Другие варианты не рассматриваются). Цена за каждый компонент ...