PHP-программист в команду

Требуется программист PHP на удаленную работу. Уровень - средний и выше среднего. Знания - PHP, MySQL, Java Script, HTML, CSS. Желательно(но не обязательно) знание Linux и азы администрирования серверов. Умение разбираться в чужом коде, хорошая ...
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На постоянную работу требуется РНР-разработчик с опытом работы.
Требуемый опыт:
- понимание концепции ООП
- опыт коммерческой разработки
- опыт разработки веб-приложений "с нуля"
- опыт использования шаблонизаторов (к примеру, Smarty), SVN
- SQL, опыт работы с MySQL
- JavaScript, AJAX, JQuery
Большим плюсом являются:
- английский на уровне чтения и понимания техдокументации
- знания UNIX-систем
- ВО по специальности
Зарплата:
- от 700-1200 у.е./мес по результатам собеседования и качества/количества навыков , оформление согласно КЗоТ Украины.
Плюшки и бонусы:
- использование гибкого метода управления проектами;
- офис в центре города;
- неограниченный доступ к кофе, чаю и печенькам :)
- дружелюбное начальство ;-)
- 40 часов в неделю, гибкий график;
- курсы английского дважды в неделю не выходя из офиса.
Резюме и примеры кода ждем на адрес: [email protected]
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