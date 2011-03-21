Веб-мастер на удаленку

$1000
Веб-программированиеЗакрыт34 заявки716 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вебмастер

Основные требования:

- HTML и CSS (само собой). Кроссбраузерность до ие6 включительно.

- Опыт работы с графическими и векторными редакторами.

- Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает

- Drupal приветствуется. Кто не знает — того научим.

- Встроенный перфекционизм (это значит - увидел, что съехало на пиксель - поправил сам, из внутреннего побуждения, не дожидаясь воплей клиентов).

- Ответственность, внимательность и пунктуальность.

- Желание работать на постоянной основе. Если рассчитываете работать где-то в офисе,

еще взять на фрилансе 3 горящих проекта, а нами заниматься в свободное от всех остальных время - однозначно не сработаемся.

- нахождение в online не менее 8 часов, из них не менее 4 в рабочее время.

Что в основном придется делать:

- Обновлять сайты (править прайс-листы, добавлять картинки, таблицы, разделы и т.д.)

- Наполнять сайты контентом

- Иногда выполнять верстку новых макетов (не принципиально)

- Подкручивать CMS-ки (не принципиально)

Временные затраты:

40-часовая рабочая неделя, из них часов 20 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.

Уровень компенсации:

Испытательный срок и обучение - $500/мес

после окончания испытательного срока - $600/мес

дальше $600+премии по проектам в размере $100-$400 - в зависимости от того, в какую сторону будете расти.

13 лет назад
sd
40 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • PHP программист

    Здравствуйте! Веб студии в связи с расширением в команду на постоянное удаленное сотрудничество требуются опытные PHP программисты. Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript - быть на связи в icq или skype в течении ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем php-программиста для постоянного сотрудн.

    $1000

    Ищем php-программиста для постоянного сотрудничества. Основные требования: - Знание опыт работы с PHP 5.x и выше - Знание и опыт работы с WordPress - Опыт написания плагинов к WP - Знание и опыт работы с MySQL - Хорошая коммуникация - Плюсом ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется опытный PHP программист

    В start-up проект требуется опытный PHP программист для доработки программной части и дальнейшего развития проекта. Требования: - хорошее знание Zend и Сodeinteger фреймворков, опыт разработки на них. - хорошее знание SQL - желательно ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP-программист в команду

    На постоянную работу требуется РНР-разработчик с опытом работы. Требуемый опыт: - понимание концепции ООП - опыт коммерческой разработки - опыт разработки веб-приложений "с нуля" - опыт использования шаблонизаторов (к примеру, Smarty), SVN - ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP разработчики и спец по разработке интерфейсов

    $2500

    Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются PHP девелоперы для постоянной работы, а также нужен специалист по проэктированию ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP+PostgressSQL

    $1500

    На постоянную работу требуется программист с опытом разработки приложений в связке PHP+PostgresSQL (web-приложения). Работа в офисе, территориально м. Тимерязевская, 40часовая рабочая неделя. Оплата 25-40т.р. по результатам собеседования.

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист

    $1000

    Ищу очень ответственного программиста для доработки и дальнейшей поддержки файлового хостинга. Движок самописный. Обязательно требование связь по аське 7 дней в неделю. Высочайшая оперативность.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад