Веб-мастер на удаленку

Вебмастер

Основные требования:

- HTML и CSS (само собой). Кроссбраузерность до ие6 включительно.

- Опыт работы с графическими и векторными редакторами.

- Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает

- Drupal приветствуется. Кто не знает — того научим.

- Встроенный перфекционизм (это значит - увидел, что съехало на пиксель - поправил сам, из внутреннего побуждения, не дожидаясь воплей клиентов).

- Ответственность, внимательность и пунктуальность.

- Желание работать на постоянной основе. Если рассчитываете работать где-то в офисе,

еще взять на фрилансе 3 горящих проекта, а нами заниматься в свободное от всех остальных время - однозначно не сработаемся.

- нахождение в online не менее 8 часов, из них не менее 4 в рабочее время.

Что в основном придется делать:

- Обновлять сайты (править прайс-листы, добавлять картинки, таблицы, разделы и т.д.)

- Наполнять сайты контентом

- Иногда выполнять верстку новых макетов (не принципиально)

- Подкручивать CMS-ки (не принципиально)

Временные затраты:

40-часовая рабочая неделя, из них часов 20 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.

Уровень компенсации:

Испытательный срок и обучение - $500/мес

после окончания испытательного срока - $600/мес

дальше $600+премии по проектам в размере $100-$400 - в зависимости от того, в какую сторону будете расти.