Веб-мастер на удаленку

Нужен программист для удаленной работы. Что нужно будет делать: * Разработка/доработка сайтов на HostCMS. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей для внутренней CMS. Требования: * ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вебмастер
Основные требования:
- HTML и CSS (само собой). Кроссбраузерность до ие6 включительно.
- Опыт работы с графическими и векторными редакторами.
- Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает
- Drupal приветствуется. Кто не знает — того научим.
- Встроенный перфекционизм (это значит - увидел, что съехало на пиксель - поправил сам, из внутреннего побуждения, не дожидаясь воплей клиентов).
- Ответственность, внимательность и пунктуальность.
- Желание работать на постоянной основе. Если рассчитываете работать где-то в офисе,
еще взять на фрилансе 3 горящих проекта, а нами заниматься в свободное от всех остальных время - однозначно не сработаемся.
- нахождение в online не менее 8 часов, из них не менее 4 в рабочее время.
Что в основном придется делать:
- Обновлять сайты (править прайс-листы, добавлять картинки, таблицы, разделы и т.д.)
- Наполнять сайты контентом
- Иногда выполнять верстку новых макетов (не принципиально)
- Подкручивать CMS-ки (не принципиально)
Временные затраты:
40-часовая рабочая неделя, из них часов 20 в рабочее время график гибкий, но предварительно согласовывается, пропадать без объяснений нельзя.
Уровень компенсации:
Испытательный срок и обучение - $500/мес
после окончания испытательного срока - $600/мес
дальше $600+премии по проектам в размере $100-$400 - в зависимости от того, в какую сторону будете расти.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Веб студии в связи с расширением в команду на постоянное удаленное сотрудничество требуются опытные PHP программисты. Необходимые знания: PHP, MySQL, XML, HTML, CSS, JavaScript - быть на связи в icq или skype в течении ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищем php-программиста для постоянного сотрудничества. Основные требования: - Знание опыт работы с PHP 5.x и выше - Знание и опыт работы с WordPress - Опыт написания плагинов к WP - Знание и опыт работы с MySQL - Хорошая коммуникация - Плюсом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В start-up проект требуется опытный PHP программист для доработки программной части и дальнейшего развития проекта. Требования: - хорошее знание Zend и Сodeinteger фреймворков, опыт разработки на них. - хорошее знание SQL - желательно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется Ruby on Rails & Grails/Groovy developer для большого проекта в Бостоне, СШАЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется РНР-разработчик с опытом работы. Требуемый опыт: - понимание концепции ООП - опыт коммерческой разработки - опыт разработки веб-приложений "с нуля" - опыт использования шаблонизаторов (к примеру, Smarty), SVN - ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Зарубежной компании Petrosoft Inc., занимающейся разработкой back office систем для FMСG-ритейла и Fuel Store и входящей в первую тройку лидеров на этом рынке требуются PHP девелоперы для постоянной работы, а также нужен специалист по проэктированию ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1500
На постоянную работу требуется программист с опытом разработки приложений в связке PHP+PostgresSQL (web-приложения). Работа в офисе, территориально м. Тимерязевская, 40часовая рабочая неделя. Оплата 25-40т.р. по результатам собеседования.Закрыт13 лет назад
Знание PHP MySQL JS оплата поэтапно по заданию сайт hott-hotels.ru связь по скайпу 7 дней в неделю. Высокая оператовность исполнительностьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Ищу очень ответственного программиста для доработки и дальнейшей поддержки файлового хостинга. Движок самописный. Обязательно требование связь по аське 7 дней в неделю. Высочайшая оперативность.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад