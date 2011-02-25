Веб-программист

Обязанности

- поддержка работоспособности сайтов (Perl + PostgreSQL и MySQL, ASP.NET C# + Oracle и MS SQL), исправление ошибок в чужом коде,

- разработка нового функционала сайтов,

- разработка новых сайтов.

Требования

- отличное знание первичных языков и технологий: html, css, javascript;

- уверенное знание asp.net c# и, как минимум, знакомство с Perl;

- хороший опыт работы хотя бы с одной из указанных баз данных;

- знание современных технологий и инструментов, типа Ajax и jQuery;

- постоянная доступность в рабочее время (9-18 MSK) в онлайне и по телефону (скайп);

- выполнение работы в оговоренные сроки.

Знание других языков и технологий - плюс, так как у нас есть очень разные проекты.

Очень желательно

- способность к анализу вообще и чужого кода в частности;

- начитанность "умной" литературой серии "Совершенный код";

- общее представление о юзабилити;

- способность видеть "это не отцентрировано", "здесь нужно на 2 пиксела вправо";

- умение додумывать и согласовывать нечетко поставленное задание;

- желание расти в знаниях.

Условия

- работа удаленная;

- работа по договору (если это будет возможно);

- возможный рост до полной занятости;

- возможна оплата доступа в интернет, нужных для работы книг.