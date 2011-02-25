Программист Joomla, Drupal и др.

Нужен программист для удаленной работы. Что нужно будет делать: * Разработка/доработка сайтов на HostCMS. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей для внутренней CMS. Требования: * ...
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Студии Virtual-Life для удаленной роботы требуется опытный программист.
Требования:
Опыт работы в создании сайтов всех видов, скорость выполнения работ. З\П - сдельно-премиальная, высокая, регулярные заказы.
e-mail: [email protected]
skype: KeLvin9883
ICQ: 456222196
Skype: Prodysor
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