На удаленную работу требуется программист

Вебмастер Основные требования: - HTML и CSS (само собой). Кроссбраузерность до ие6 включительно. - Опыт работы с графическими и векторными редакторами. - Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает - Drupal приветствуется. Кто не ...
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На постоянную удаленную работу требуется программист
Требуются программисты из Харькова
Оплата наличными при встрече
Требования:
- наличие свободного времени
- ответственный подход к работе
- опыт программирования от 1 года;
- Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо или самописный движок
- отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП);
- Знание Symfony 2
- уверенные знания SQL, опыт работы с MySQL;
- HTML, CSS, JavaScript, AJAX;
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