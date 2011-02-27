Нужен программист

Вебмастер Основные требования: - HTML и CSS (само собой). Кроссбраузерность до ие6 включительно. - Опыт работы с графическими и векторными редакторами. - Джентльменский набор - PHP/MySQL - хотя бы на уровне понимания, как это работает - Drupal приветствуется. Кто не ...