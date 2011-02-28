Нужен ASP.NET программист для поддержки сайта

На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...
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Есть сайт www.austria-ski.com.ua. cделан на самописном движке, нужно на протяжении времени добавлять разделы, функции и тд. Оплата сдельная за каждую задачу.
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