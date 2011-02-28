Срочно требуется php-программист

$700
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
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PHP-программист на постоянную удаленную работу

Работа в команде, проекты интересные, занятость полная. Оплата $600 в мес на исп. срок, далее возможно повышение по результатам.

География не имеет значения.

Обязательно:

- отличные знание php5+mysql;

- знание принципов ОПП;

- понимание архитектуры MVC;

- навык HTML-верстки;

- знание Javascript + Ajax

- желание работать в команде над интересными проектами (в основном – игры для соцсетей),

- отсутствие проблем со связью и нахождением онлайн в рабочее время

Желательно:

- опыт работы с одним из php-фреймворков;

- опыт работы со smarty;

- опыт работы с jquery.

Присылать резюме и пример написанного Вами кода на [email protected]

Пример кода – обязательно.

PHP
13 лет назад
padoctb
Лилия 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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