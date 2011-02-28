Нужны веб-программисты

Кампания GDS набирает в свой штат удаленных работников веб программистов

Требования

1. Вы должны заниматься веб программирование больше 1 года

2. Вы должны быть активным человеком, который готов дуелять много времени работе

3. Вы должны предоставить нам ваше портфоли и отзывы о вас.

4. Вы должны находится в Украине

Заявки подавать на емейл [email protected]

Форма заявки

1. Укажите сколько вам лет

2. Укажите сколько лет работаете в даной сфере (веб программирования)

3. Укажите ваш моб. тел. по которому мы сможем связаться и по которому я смогу давать вам заказы

4. Укажите сколько времени вы сможете уделять работе