Java разработчик (Java developer)

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Для старт-апа, ориентированного на западный рынок, нужен профессиональный Java-developer.

Кто заинтересован, пожалуйста, отзывайтесь.

В чем необходимо разбираться:

1. MySQL 5,

2. JPA (EclipseLink),

3. Spring 2.5 (MVC),

4. JSP+JSTL+Tiles,

5. Tomcat 6.

Старт-ап находится сейчас в стадии спрограммированной альфа-версии.

Необходимо будет оценить его текущее состояние (разобраться в коде) и спрогнозировать будущие доработки (список которых мы предоставим).

Работа в офисе в Москве.

Также возможна full time удаленная занятость.

Договор.

Работа в молодой профессиональной команде.

13 лет назад
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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