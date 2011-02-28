Java разработчик (Java developer)

На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...