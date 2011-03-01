Python/Web 3.0 программист

В офис во Львове требуется Python/Web 3.0 програмист на срок – год и больше.

Задания – работа с моделью данных с SQLAlchemy и библиотеками для NoSQL хранилищ.

Управление логикой апликации используя фреймворк наших партнеров.

Разработка фронт-енд используя html и Ajax

Написание и запуск автоматизированных тестов, стресс-тесты и оптимизация быстродействия.

Использование Git. Участие в совместных исследованиях.

Требования – знание Python (как плюс - опыт работы с Django), SQL

Оплата от 1000 дол. в месяц (все зависит от вашего опыта и квалификации).