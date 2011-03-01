Ищем php программиста (кодера)

Ищем программиста на 1 – 1,5мес активной, авральной работы над интернет магазином. Доработка, написание дополнительных модулей, функций, правка старых багов и т.д.

Работы много, как мелкой, так и сложной. Просьба писать только тем, кто свободен и готов выложиться и работать более нормированного графика.

Онлайн более 8-10 часов.

Хорошее знание и умение написание скриптов, php, ajax, jquery, mysql...

Требования к кандидату:

от 25лет

Опыт программирования от 5 лет (НЕ сайтостроения!)

Быстро разбираться в чужом коде

готового выложиться на 200%

Пишущего не только чистый и правильный код, но и оптимизированный под высоко нагрузочные проекты.

Работа по договору

Оплата WMR

Бюджет до 30 000 – 40 000

Отписываетесь сюда. От вас ждем мини – резюме о себе (по теме) – далее продолжим общение по аське или скайпу.

Удачи!