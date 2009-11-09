Drendt

Максим Drendt

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Верстка "мобильной" версии сайта

    $200

    Требуется верстка т.н. "мобильной" (планшет- и мобильная версия сайта) версии существующего сайта. Есть PSD макеты (все послойно с группировкой) макеты для PC и мобильной версии. При этом сайт должен быть адаптивным (т.е. требуется имплементация новой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка CRM (PHP + MySQL + Bootstrap)

    $1700

    Необходима разработка CRM для учебного центра компании. Реализуется регистрация обучаемых, запись их на обучение, контроль сертификатов. Учебные материалы и тесты НЕ нужны. Интерфейс на bootstrap. Имеется тема для оформления (куплена уже) - http://wrapbootstrap.com/preview/WB07061TJ. В настоящий момент ...

    PHPMySQLBootstrapYii
    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем Flash Flex ActionScript разработчика

    $2500

    Компания Vardi ищет талантливого Flash-программиста. Интересные задачи гарантируем :) Требования: - Уверенное знание ActionScript 3 - Уверенная работа в средах FDT или FB - Опыт разработки пользовательских интерфейсов Обязанности: - Разработка Flash-приложений (RIA) - Разработка интерактивных Flash/Flex ...

    FlashActionScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Телефонный справочник на ExtJS

    $250

    Краткая суть проекта: разработать ExtJS-приложение (web-приложение) для ведения телефонного справочника (люди, структурные подразделения их места работы и их свойства (номера телефонов, емайлы и т.п.). Нужно сделать web-интерфейс, который должен реализовывать: - CRUD операции с БД (сама БД ...

    PHPMySQLYiiCodeIgniterExt JS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
LCH
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
6 баллов
9 лет назад
Верстка "мобильной" версии сайта
С отзывом не согласен. Действительно возникли некоторые трудности и был вынужден отказаться от работы, о чем предупредил заказчика и извинился. Аванс не возвратил, так как заказчику был отправлен архив с сделанными страницами. Обьем выполненной работы оцениваю больше размера аванса и вполне пригодным для продолжения работы другим исполнителем даже без документации.
Начали работу хорошо, отправил предоплату. Любомир попытался сделать работу, но через несколько дней написал что вынужден оставить проект "по семейным обстоятельствам". В итоге мне пришлось обратиться к другому исполнителю. На все мои вопросы о возврате предоплаты - тишина, потерял 2000 руб.
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