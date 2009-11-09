Требуется верстка т.н. "мобильной" (планшет- и мобильная версия сайта) версии существующего сайта. Есть PSD макеты (все послойно с группировкой) макеты для PC и мобильной версии. При этом сайт должен быть адаптивным (т.е. требуется имплементация новой ...
- $200HTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $1700
Необходима разработка CRM для учебного центра компании. Реализуется регистрация обучаемых, запись их на обучение, контроль сертификатов. Учебные материалы и тесты НЕ нужны. Интерфейс на bootstrap. Имеется тема для оформления (куплена уже) - http://wrapbootstrap.com/preview/WB07061TJ. В настоящий момент ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Компания Vardi ищет талантливого Flash-программиста. Интересные задачи гарантируем :) Требования: - Уверенное знание ActionScript 3 - Уверенная работа в средах FDT или FB - Опыт разработки пользовательских интерфейсов Обязанности: - Разработка Flash-приложений (RIA) - Разработка интерактивных Flash/Flex ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Краткая суть проекта: разработать ExtJS-приложение (web-приложение) для ведения телефонного справочника (люди, структурные подразделения их места работы и их свойства (номера телефонов, емайлы и т.п.). Нужно сделать web-интерфейс, который должен реализовывать: - CRUD операции с БД (сама БД ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад