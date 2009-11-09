С отзывом не согласен. Действительно возникли некоторые трудности и был вынужден отказаться от работы, о чем предупредил заказчика и извинился. Аванс не возвратил, так как заказчику был отправлен архив с сделанными страницами. Обьем выполненной работы оцениваю больше размера аванса и вполне пригодным для продолжения работы другим исполнителем даже без документации.