В web стартап требуется специалист по usability.

Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется специалист по usability.

Задачи которые требуется решать:

- Погружение в задачу, brainstorming по формированию компонентов и инструментария будущего проекта;

- Проработка концептуальной структуры дизайна для постановки задачи дизайнеру;

- Разработка макетов(sketches\mockups) будущего дизайна;

- Финализация, свод полученных на предыдущих этапах артефактов в единый документ.

Требуемые компетенции:

- Наличие портфолио, с не менее чем 3 работами;

- Знакомство с принципами построения интерфейсов web 2.0, знание технологических возможностей html 5, flash, etc.;

- Знакомство с западным стилем дизайна и последними трендами;

- Знакомство с вспомогательными инструментами(SaaS или standalone) интегрируемыми на сайт(, code integration, etc.)

- Знакомство с usability и user experience методологиями;

Что мы предлагаем:

- Сдельную систему оплаты труда, с разбиемнием на конкретные вехи;

- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);

- 100% соблюдение условий договора;

- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;

- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.

Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).