evgenii-gos

Есть готовый сайт.Нужно переписать с китайского на русский.Цены пишите сюда.Сколько будет стоить
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
14 лет назад
Есть готовый сайт.Нужно переписать с китайского на русский.Цены пишите сюда.Сколько будет стоить
И так нужно раскрутить несколько сайтов по ключевым словам.В табличке рассчитывайте запросы и их стоимости.Обращаться в icq 483110504 чтобы я вам выслал для расчета по стоимости сколько будет это стоить.
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