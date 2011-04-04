Нужно переписать сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт.Нужно переписать с китайского на русский.Цены пишите сюда.Сколько будет стоить

13 лет назад
evgenii-gos
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ищу хорошего js-ера на JQuery

    Для удаленной работы ищу хорошего разработчика скриптов на JQuery. оплата попроектная, скрипты в основном стандартные, с небольшой кастомизацией. Пишите в ПМ расценки за час работы, если есть интересные примерны кастомного жс-а сделанного вами-пожалуйста присылайте, будем смотреть. с ув, Сергей

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется php программист

    $2500

    Требуется php программист на постоянную удаленную работу над проектом. Нагрузка - около 60-80 часов в месяц, оплата почасовая. Требования: хорошее знание одного из фреймворков: Kohana, codeigniter, cakephp, YII. Плюсом будет являться знание extjs и ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист или команда

    Единственное требование – хорошее знание и понимание YII обязательно иметь законченные проекты с использованием этого фреймворка Плюсом будет понимание Extjs и JQuery и умение работать с SVN Работа удалённая. Т.З. и обсуждение деталей оплаты, после обзора Вашего портфолио. Реализация ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист для постоянного сотрудничества

    Ищу программиста для постоянного сотрудничества. Возможен варианты работы в офисе и оф. трудоустройства (г. Киев) Основные требования имеют личностный характер: 1. Умение видеть на перед - грамотное составление ТЗ с учетом всех наиболее возможных поворотов и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист друпал

    Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта. Требования - Не меньше 5 отзывов - Не меньше года на проекте - Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения - Из Украины - Согласие на заключение договора ,как физ ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по друпалу

    Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта. Требования - Не меньше 5 отзывов - Не меньше года на проекте - Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения - Из Украины - Согласие на заключение договора ,как физ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • На постоянную работу требуется веб-программист

    $130

    Доброе время суток! В вебстудию на постоянную, удаленную работу требуется толковый вебпрограммист-верстальщик. Круг задач: интеграция дизайна в CMS Joomla 1.5, Amiro.CMS, 1c Bitrix, программирование и настройка модулей указанных CMS, доработка других CMS по необходимости (приходящие в студию ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты по CMS Wordpress

    $10000

    Требуется желательно команда,ответственных,адекватных профессионалов с хорошим знанием CMS Wordpress. Требования: Ответ на вопрос: В админке WP есть справа поле поиска записей. Покажите код или опишите принцип работы кода который будет находить запись по его ID. То ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Html/Javascript программист

    $1600

    Игровой компании «Байтэкс», работающей в г. Саранск с 2004 года, создателю многоязычной онлайн стратегии Берсерк Онлайн, в связи с расширением штата требуются html/javascript программисты для работы над новыми игровыми онлайн проектами, основанными на известных ...

    JavascriptHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется PHP программист!

    Не маленькой веб-студии требуются на постоянную работу, на ЗП - ПРОГРАММИСТЫ! Опыт работы от года Необходимые знания: PHP, MySQL Дополнительно очень желательно: SMARTY, jQuery - быть на связи в icq или skype в течении рабочего дня (с ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад