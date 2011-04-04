Специалист друпал

Сайту компании нужен специалист на постоянную удалённую техническую поддержку сайта.

Требования

- Не меньше 5 отзывов

- Не меньше года на проекте

- Постоянно онлайн и возможность оперативно вносить изменения

- Из Украины

- Согласие на заключение договора ,как физ лица, на оказание технической поддержки

- Не меньше 5 проектов на друпале.

Более детально в личку или по телефону.

Рассматриваю только заявки написание в личку, все что оставите на стенке в проекте буду считать простым спамом.