Разработчик Python / C++

Претендент должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде, с целью разработки серверных приложений на Python, работающих в Linux/SQL. Данный сотрудник будет работать с менеджерами проектов, главным разработчиком и другими разработчиками в команде , разрабатывать новые решения и поддерживать сервера.

Рабочие обязанности

- администрирование серверов (мин. 15 шт.);

- разработка новых функций и возможностей;

- поддержка и устранение неисправностей.

Требования к опыту и умениям кандидата

- опыт администрирования серверов (apache,nginx, mysql, php, dns);

- минимум 2 года опыта разработчика: twisted Python, с/с++;

- опыт работы с серверными технологиями и VPN (pptp, openvpn, l2tp);

- опыт работы с Ulogd и Netfilter;

- опыт работы с postgres;

- опыт работы с Nodejs;

- опыт работы с хорошо масштабируемыми решениями высокой степени доступности;

- Способность работать в условиях сжатых сроков и в условиях часто меняющихся требований;

- Подтвержденный опыт по созданию качественной и проработанной проектной документации по ПО и написанию кода.