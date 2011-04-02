Требуется программист PHP

Нужен человек, который знает PHP zend framework, ORM Doctrine, CSS, HTML, jquery.

Работа над проектом http://yousmi.com/

Нужен человек из МИНСКА.

Сотрудничество постоянное.

Оплата за этапы работ или за месяц. Это как обсудим.

Бюджет от 300 до 700 у.е.

Для выбора мне нужно ваше портфолио. И немного о вашем опыте работы. Важно какие сложные скрипты вы делали.