Специалист разработки удаленно

На постоянную удаленную работу требуется специалист технического отдела. Работа - решение технических проблем, поддержка клиентских сайтов на нескольких типах движков, отладка и оптимизация скриптов, работа с сервером (это по инструкции - системным администратором для этого быть не нужно).

Кратко требования к знаниям / навыкам:

html, в том числе верстка на div обязательно - очень уверенный уровень

java script - средний уровень

php - средний уровень

фотошоп - можно на начальном уровне - только в целях нарезки и верстки

работа c консолью сервера по ssh - желательно, но не обязательно.

сообразительность и обучаемость - критический навык, он обязателен - информации много, вопросов, требующих решения, так же много - в основном нужно думать и искать решения, готовых решений чаще нет.

Другие требования:

1. Присутствие on-line, оперативная работа 8 часов / день с 08.00 до 17.00 по МСК - обязательно

2. Отсутствие другого места работы