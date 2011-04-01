Требуется программист 1С Битрикс

Доработка функций сайта, исправление ошибок, администрирование. Вполне реально постоянное сотрудничество над проектом (при чем это желательно) Необходимо разбираться (или иметь желание и возможность изучить) в платформе Kohana, на которой расположен сайт. Обязательно наличие ...