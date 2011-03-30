В крупную российскую компанию, занимающуюся процессингом электронных платежей

Разработчик ActionScript 3.0

Задачи:

•Разработка и поддержание нового передового Flash-интерфейса

•Множество крупных Flash-проектов (платежные, сервисные, игровые и экспериментальные), количество которых постоянно растет

•Разработка на actionscript 3.0

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Требования:

•Хорошее знание языка ActionScript 3.0 и платформы flash;

•Опыт программирования во flash не менее 2х лет;

Приветствуется:

oопыт работы в качестве дизайнера (не программиста)

oопыт программирования на других языках и платформах

Мы предлагаем:

•Оформление по ТК РФ,

•Белая заработная плата: 80 000 руб. после вычета налогов, возможно больше в случае выдающихся знаний;

•Компенсация обедов, ДМС

•Отличные перспективы профессионального роста и развития;

•Дружный молодой IT-коллектив;

•Работа на условиях полной занятости с 9 до 18:00

•Комфортабельный офис рядом со ст.м. Южная (7 минут пешком)