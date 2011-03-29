PHP-программист

Требуется php разработчик для работы над существующим интернет-проектом on-line типографии.

Обязанности:

Работа над существующим, действующим проектом (самописная CMS). Ведение, доработка, внедрение новых модулей.

Совместная работа с другими разработчиками, SVN.

Требования:

Опыт работы от 3х лет.

Отличное знание php, mysql, ajax.

Умение и желание работать с уже существующем кодом.

Ответственное исполнение поставленных задач.

Условия:

Работа удаленная. Полная занятость.

Обязательный он-лайн 8 часов в день./ пятидневка

Оплата от 1000$. Готовы платить адекватные деньги, адекватным людям.

По началу оплата через безопасную сделку, после наработки доверия - прямые платежи.

Проще говоря - нужен человек ответственно относящийся к своей работе. Работающий только на нас и не хватающий по ходу работы мелкие проекты для заработка. У нас много работы и мы готовы ее нормально оплачивать. Пропадающих по "своим делам" так же просим не писать.