PHP-программист

Американской компании на постоянную работу требуется С++ программист. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов. Требования к кандидатам: - Высшее компьютерное или математическое образование. - Опыт работы не менее 3-х лет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется php разработчик для работы над существующим интернет-проектом on-line типографии.
Обязанности:
Работа над существующим, действующим проектом (самописная CMS). Ведение, доработка, внедрение новых модулей.
Совместная работа с другими разработчиками, SVN.
Требования:
Опыт работы от 3х лет.
Отличное знание php, mysql, ajax.
Умение и желание работать с уже существующем кодом.
Ответственное исполнение поставленных задач.
Условия:
Работа удаленная. Полная занятость.
Обязательный он-лайн 8 часов в день./ пятидневка
Оплата от 1000$. Готовы платить адекватные деньги, адекватным людям.
По началу оплата через безопасную сделку, после наработки доверия - прямые платежи.
Проще говоря - нужен человек ответственно относящийся к своей работе. Работающий только на нас и не хватающий по ходу работы мелкие проекты для заработка. У нас много работы и мы готовы ее нормально оплачивать. Пропадающих по "своим делам" так же просим не писать.
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