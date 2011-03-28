Американской компании-разработчику программного обеспечения на постоянную работу требуются Java программист для работы над серверной Java частью high-availability realtime интернет-сервиса. Работа удалённая, все коммуникации между участниками проекта происходят через Интернет и использованием соответствующих инструментов.

Требования к кандидатам:

- Высшее компьютерное или математическое образование.

- Опыт работы не менее 3-х лет по специальности.

- Отличное знание языка Java его API и сопутствующих технологий. Знание других языков программирования приветствуется.

- Знание классических алгоритмов и структур данных.

- Опыт программирования многопоточных приложений.

- Знание методологий объектного проектирования таких как UML, Design Patterns и умение применять их на практике.

- Умение составлять удачные детальные спецификации и технические задания на основе неполных, иногда противоречивых исходных требований к системе.

- Умение контролировать сложность программного кода и проекта в целом на всех уровнях абстракции.

- Хорошая самообучаемость и самоорганизация.

- Знание английского языка на уровне свободного чтения/написания технической документации.

Обязанности:

Программирование модулей. Обязанности обговариваются во время собеседования.

Условия работы:

Оплата труда почасовая - в месяц от 1500$ до 3000$.

Если Вас заинтересовала наша вакансия высылайте Ваше резюме прямо сейчас hr-менеджеру - [email protected]. Каждое полученное резюме мы детально рассматриваем. Подходящих кандидатов мы приглашаем на удаленное собеседование по скайпу.

Обязательное условие до собеседования - это заполнение анкеты, форма анкеты высылается после рассмотрения резюме.

Кандидаты с местом жительства не в Украине рассматриваться не будут.