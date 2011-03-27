Ищется талантливый флешер

Нужен флешер на достаточно простой, но интересный проект. Оставляйте свои контакты и портфолио. Новичкам, которые зарегистрированы в сервисе менее 6 месяцев - пожалуйста, не пишите.

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