Архитектор ПО

Нужен программист Python удаленно. Уверенные знания:Python и Django framework. Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение, наличие широкополостного доступа в интернет, ...
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Компания easyVeasy приглашает к длительному сотрудничеству Архитектора ПО.
Расмотрим удалённую или офисную работу.
Основные обязанности:
- Разработка новой функциональности, оптимизация кода
- Постановка задач и контроль выполнения, поддержка существующих решений, экспертная оценка трудоемкости задач
- Разработка архитектуры решения, оценка проектных решений в части архитектуры, внедрение новых инновационных технологий
Требования:
- Опыт программирования от 5 лет
- Отличные знания PHP5 и ООП / Design Patterns
- Отличные знания SQL, опыт работы с MySQL не менее 3 лет (Oracle приветствуется)
- Опыт программирования JavaScript от 2 лет
- Отличные знания AJAX
- Опыт работы с фреймворками Symphony и Zend
- SVN / Git
- Технический английский на уровне чтения технической документации
Личные качества:
- Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам
- Умение планировать и оценивать свои задачи
- Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде
- Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности
- Системный подход к решению задач
Мы предлагаем:
- Работу над интересным проектом
- Полный рабочий день
- Карьерный рост
- Ежемесячные бонусы
Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.
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