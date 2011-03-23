Ищем php, ajax . программиста

$2500
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок218 просмотров
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Ищем программиста для активной работы над интернет магазином. Доработка, написание модулей, функций, правка старых багов и т.д.

Работы много, как мелкой, так и сложной. Просьба писать только тем, кто свободен и готов работать.

Онлайн не менее 6 часов.

Хорошее знание и умение написание скриптов, php, ajax, jquery, mysql...

Требования к кандидату:

от 23лет

Опыт программирования от 3 лет (НЕ сайтостроения!)

Быстро разбираться в чужом коде

Работа по договору

Оплата WMR или ПК

Бюджет 30 000 – 35 000р | возможна премия + 5000р

PHPAjax
13 лет назад
Bredok
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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