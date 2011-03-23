Специалист по CodeIgniter

Ищу программиста PHP с опытом работы на фреймворке CodeIgniter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). Работа со следующей неделе примерно на неделю. При успешном выполнении задания, вы будете приглашены на долговременный проект.