Специалист по CodeIgniter

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Ищу программиста PHP с опытом работы на фреймворке CodeIgniter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). Работа со следующей неделе примерно на неделю. При успешном выполнении задания, вы будете приглашены на долговременный проект.

13 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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